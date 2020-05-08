Глава института нацпамяти прокомментировал возможность отмены выходного дня 9 мая

Дробович заявил, что не видит необходимости привязывать выходной до 9 числа.

Вопрос возможной отмены официального выходного в День победы 9 мая нужно обсудить с гражданами.

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, пишет hromadske.

"К этому вопросу надо подойти с научной точки зрения. Провести опрос, спросить граждан, посоветоваться с экспертами. Я не вижу никакой необходимости привязывать выходной к 9-му. Можно сделать 8-го, можно отменить. С точки зрения национальной памяти, это вопрос второстепенный", - отметил Дробович.

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По его словам, в этом вопросе важен "принцип информированного согласия".

"Если что-то хотят сделать с тобой, с твоим телом, с твоим будущим, тебя должны уведомить и предложить выбор. Роль УИНП проинформировать граждан, сделать максимально доступным то, что было искривлено, искажено, оболгано раньше, и предложить определяться", - добавил Дробович.

Как сообщал УНИАН, завтра, 9 мая, в Украине будут обеспечивать общественный порядок более 6,9 тыс. полицейских и свыше 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.