Сведения об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации в сфере безопасности будут сообщены дополнительно.

Из-за непогоды выезд частных автомобилей на временно оккупированные территории из Запорожья сегодня не состоится.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня, 3 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации в сфере безопасности сообщат дополнительно.

Напомним, российские оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге украинского государства.

2 сентября стало известно, что из захваченного Энергодара невозможна эвакуация в сторону Запорожья, поскольку из-за сильного и продолжительного дождя дороги в Запорожской области размыло.

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