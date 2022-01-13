После проведения полигонных испытаний технику передали украинским военным.

Партия отремонтированных ВСУ-23-4М "Шилка" была передана подразделениям Сухопутных войск Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод" вовремя и качественно выполнило капитальный ремонт техники.

"Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - сказано в сообщении.

И. о. директора предприятия Александр Попов рассказал, что контракт выполнен в рамках гособоронзаказа в 2021 году.

ЗСУ-23-4 "Шилка": технические характеристики

ЗСУ-23-4 "Шилка" – зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственного противовоздушного защиты наземных войск, уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстоянии до 2500 метров и высотах до 1500 метров, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 2000 метров с места, с короткой остановки и в движении.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины взяли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня "Верба".