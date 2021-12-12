Зеленский поблагодарил военнослужащих и ветеранов за самоотверженное выполнение служебного долга, отвагу, героизм и весомый вклад в общее дело обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по случаю их профессионального праздника, который отмечается в Украине ежегодно 12 декабря.

Текст поздравления опубликован на сайте Офиса президента.

"Уважаемые воины Сухопутных войск! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Сухопутных войск Украины", - говорится в поздравлении Зеленского.

Он отметил, что "это праздник мужественных и преданных своему делу воинов, которые в сложных условиях современной войны, днем и ночью, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами способны слаженно решать трудные задачи, обеспечивая надежную оборону нашего государства, защиту его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности".

Президент добавил, что Сухопутные войска - это наиболее многочисленный и мощный вид национального войска и они "всегда играли решающую роль на поле боя, доказывая своей доблестью, стойкостью и умелыми действиями, что не существует силы, способной одолеть их волю к победе".

"И сегодня, в день своего профессионального праздника, военнослужащие Сухопутных войск продолжают устойчиво и уверенно удерживать занимаемые боевые позиции и рубежи, давая достойный отпор российскому агрессору на Востоке Украины", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за самоотверженное выполнение служебного долга, отвагу, героизм и весомый вклад в общее дело обороны Украины.

Также с праздником поздравил украинских военнослужащих командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк. Текст его поздравления обнародован на странице ООС в Facebook.

Читайте такжеУкраина потроллила Россию в Twitter: "худшая головная боль"Как сообщал УНИАН, ранее в декабре президент Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе. А в Верховной Раде вручил государственные награды и предоставил почетные звания десяткам украинцев, в частности, присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" добровольцу ДУК "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайлу.

12 декабря - День Сухопутных войск Украины

День Сухопутных войск Украины - это праздник Украины, который отмечается ежегодно 12 декабря. Праздник установлен согласно Указу президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Татьяна Герасименко