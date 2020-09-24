Сегодня Днепр вышел на антирекорд по количеству заболевших COVID-19. Вспышка заболеваемости, как и предупреждал глава Минздрава Максим Степанов, произошла после массовых мероприятий по случаю Дня города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Виктор Скаршевский.

«Можно как угодно относиться к коронавирусу, но то, что распространяется он намного быстрее в местах массового скопления, является неоспоримым фактом. Например, полторы недели назад в Днепре на день города местная власть организовала концерт и развлекательную программу, без обеспечения соблюдения противоэпидемических норм. На концерт собрались десятки тысяч горожан. И что в результате? Сегодня Днепр оказался в лидерах по количеству новых заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в городе выявили 242 случая», - написал эксперт.

Он отметил, что местная власть организовала массовые гуляния, несмотря на запрет со стороны правительства и последствия этих действий оказались именно такие, о которых предупреждали в Минздраве.

«Произошло ровно то, о чем предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов: несколько переносчиков болезни, которые пришли «отметить» день города, легко могли заразить сотни, а то и тысячи остальных «отмечающих». Местная власть организовывает подобные мероприятия, несмотря на их запрет постановлением правительства. И очень странно, что за этим не следует никаких санкций со стороны Кабмина», - подчеркнул Скаршевский.

По его мнению, у местных депутатов и мэров сейчас самое важное – выборы и собственные рейтинги.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что многие люди сами пренебрегают элементарными нормами защиты на массовых мероприятиях, подвергая себя и окружающих повышенному риску заражения.

«Подумать об этом нужно не только жителям Днепра, но и людям из других городов. Особенно, Запорожью, которое планирует отмечать день города через неделю 3 октября», - написал политический эксперт.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение мэров проводить празднования точно скажется на статистике заболевания COVID-19 в области. По его словам, именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни.

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Автор: УНИАН