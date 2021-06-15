Нардеп Александр Горенюк поделился информацией относительно Плана реформирования сферы дипломирования моряков.

Народный депутат Александр Горенюк заявил, что все услуги дипломирования моряков должны работать через единое окно в приложении "Дия".

На официальной странице Facebook нардеп Александр Горенюк поделился информацией относительно Плана реформирования сферы дипломирования моряков. Отмечается, что сейчас эта сфера страдает от коррупционной составляющей.

"Важные положения Плана - убрать коррупционные риски, обеспечить качественную работу единого окна электронных сервисов для моряков и упростить и ускорить процедуры основных сервисов, которые касаются получения паспорта моряка (в том числе и биометрического) и подтверждения сертификата моряка. А также наладить работу учебно-тренажерных заведений. Первоочередное решение для реализации плана - заменить все руководство и организовать открытый конкурс на должность руководителя МорАда", - сообщил Александр Горенюк.

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Автор: Иван Бойко