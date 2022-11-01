Это экстренный шаг, который будут применять в последнюю очередь.

Каждый регион Украины имеет план эвакуации население.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы призываем людей выезжать только из тех общин, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь. Такой сценарий тоже возможен, но мы сделаем все, чтобы его не допустить и не применять", - сказал он.

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Также Шмигаль добавил, что государство готовится и запасается дополнительным оборудованием, а украинцы так же должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы технической воды, фонариков, повербанков, теплой одежды, батареек и других вещей.

Война в Украине: эвакуируют население

31 октября, утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Подобные атаки россияне начали применять на постоянной основе с 10 октября, после чего в Украине ввели режимы экономии электроэнергии и отключений потребителей для стабилизации национальной энергосистемы.

Ранее государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Все чаще в последнее время со стороны Кремля звучит риторика о готовности к переговорам с Украиной. Как сообщал УНИАН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по Украине. По его словам, Москва готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, которые опираются на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленных на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".

На что в МИД Украины заявили, что единственным реалистичным предложением должно быть вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.

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