Возобновление культурного диалога со страной-агрессором сейчас недопустимо, отмечают в украинском Министерстве культуры и информполитики.

Представительство Европейского Союза в РФ распространило информацию о возвращении Фестиваля европейского кино в Россию. В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на это официальным заявлением.

"612 дней Украина держит удар российской агрессии и остается форпостом свободы и демократических ценностей для Европы и всего цивилизованного мира. Мы ценим дружбу и партнерство наших европейских коллег, понимаем вес помощи союзнических государств в восстановлении территориальной целостности Украины и знаем, что эта помощь является искренней и осознанной. А потому считаем досадным недоразумением сообщение, распространенное Представительством Европейского Союза в РФ, о возвращении Фестиваля европейского кино в Россию", – говорится в сообщении.

В МКИП отметили, что в сообщении говорится о том, что с 1 по 15 ноября на фестивале планируется представить 21 фильм из стран ЕС и два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

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"Чтобы остановить полномасштабную агрессию РФ против Украины и не допустить возникновения новых очагов военных действий, спровоцированных РФ, на территории европейских государств, важно продолжать эффективную санкционную политику не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе. Все европейское сообщество должно быть консолидированным и последовательным в борьбе со злом, которым сегодня стала страна-агрессор", – добавили в МКИП.

В заявлении украинского ведомства отмечается, что от действий РФ страдают миллионы людей, уничтожено 835 объектов культурного наследия, 1702 объекта культурной инфраструктуры, которые имеют ценность не только для Украины, а являются частью европейского и мирового культурного достояния.

"Поэтому возобновление культурного диалога со страной-агрессором в таких условиях недопустимо", – отметили в МКИП.

Санкционное давление на РФ

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину, к стране-агрессору были применены экономические санкции рядом стран.

Президент Владимир Зеленский летом 2022 года призвал ЕС ввести визовые ограничения для граждан России, пояснив, что после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу, и именно с этой точки зрения стоит определиться с отношением к гражданам России.

Также Украина призывала мир бойкотировать спортсменов из РФ и Беларуси. Международный олимпийский комитет поддержал призыв, организация не рекомендовала приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

11 июля 2022 г. министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что спортивные санкции против России и Беларуси ввели уже более 100 международных федераций и ассоциаций. Однако в последнее время разговоры о возвращении российских и беларуских спортсменов на межунардные соревнования возобновились.

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