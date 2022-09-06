Уже неоднократно Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Евросоюза за решение о визовых ограничениях для россиян и подчеркнул, что, кроме моральной стороны, это также вопрос элементарной безопасности.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в конце 195-го дня войны.

"Я благодарен госпоже президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России. Абсолютно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательства над Европой, но и работает на них", - отметил президент.

Видео дня

Он добавил, что, кроме моральной стороны, это также вопрос элементарной безопасности.

"Уже неоднократно Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов. На шпиль в Солсбери, на немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своей страны против Украины и всей Европы.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Европейская комиссия предложила Совету ЕС полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Российским гражданам придется платить большую сумму визового сбора, что увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей. Также будет увеличено время для обработки визовых заявок. Кроме того, вводятся более ограничительные правила для многократных виз на въезд. Заявители больше не будут иметь легкого доступа к визам при многократных посещениях Шенгенской зоны.

Еще россиянам придется подавать больший перечень сопроводительных документов.

Теперь Совет ЕС должен изучить и одобрить это предложение. Как только это предложение будет утверждено, приостановление действия соглашения станет действующим на следующий день после публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС.

Напомним, у Зеленского советуют россиянам предстоит масштабное организованное отступление.

Вас также могут заинтересовать новости: