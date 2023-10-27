В программе фестиваля - 21 картина из разных стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

Евросоюз в этом году снова проведет в России Фестиваль европейского кино, после того как в прошлом году он был отменен из-за военного вторжения в Украину.

Как сообщает пресс-служба Представительства ЕС в России, Фестиваль европейского кино пройдет онлайн с 1 по 15 ноября 2023 года.

Отмечается, что слоган нынешнего фестиваля – "Кино объединяет".

Видео дня

В программе фестиваля - 21 картина из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Как заявил посол ЕС в России Роланд Галхараг, даже в сложном контексте российской войны против Украины ЕС хочет показать, что отношения между европейцами и россиянами могут продолжаться.

Новости кино

Напомним, с 21 по 29 октября 2023 года в столице проходит 52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинособытий. Всего во время фестиваля "Молодость" киноманам будет показано более 150 полнометражных и короткометражных фильмов.

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