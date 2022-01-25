Там уже собрались около тысячи протестующих.

Возле Верховной Рады перекрыто движение транспорта из-за акции протеста "Пепел", участники которой выступают за отмену обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.

Как передает корреспондент УНИАН, перекрыто движение транспорта на улице Грушевского на участке возле парламента. Также перекрыты подходы для людей и въезд транспорта по улице Садовой, где размещено здание правительства и комитеты парламента.

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По всему периметру парламента усилена охрана. Часть митингующих стоит возле сцены, которая размещена напротив центрального входа в ВР, а часть - на ул. Грушевского со стороны ул. Шелковичной. Собралось около 1 тыс. человек. Митингующие держат плакаты: "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения! Депутаты опомнитесь! Малый бизнес - двигатель экономики Украины, а не дешевая рабочая сила для заграницы!", "Дайте работать просто". Также участники акции принесли много портретов народного депутата Украины Даниила Гетманцева с надписью "Позор убийцы малого бизнеса", "Гетманцев – лоббист российского игорного бизнеса". Предприниматели со сцены говорят о том, что сегодня многие из их товарищей не смогли приехать в Киев, поскольку правоохранители останавливали их транспорт и не пропускали в город. Также участники акции намерены пойти в Офис президента, а затем вернуться к зданию Верховной Рады.

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