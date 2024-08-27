Васильевка и Пологи находятся под оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский создал две военные администрации в Запорожской области. Об этом говорится в указе №597/2024, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Президент постановил образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области и Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области, говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования – то есть с 27 августа 2024 года.

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Стоит отметить, что населенные пункты Васильевка и Пологи находятся под оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война в Украине: важные новости

Враг не прекращает попыток продвинуться в районе Часового Яра Донецкой области. Противник ежедневно проводит штурмовые действия, рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников. По его словам, враг пытается прорвать украинскую оборону, "которая идет по каналу".

Тем временем продолжается украинская операция в Курской области РФ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 27 августа под контролем Сил обороны находится уже 1 тыс. 294 квадратных километра территории страны-агрессора. На ней расположено 100 населенных пунктов Курской области.

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