Согласно результатам опроса, за скорейшее завершение войны выступают регионы, наиболее близкие к линии фронта.

После более чем полутора лет ожесточенной войны РФ против Украины украинцы по-прежнему глубоко привержены победе. Однако в процентном соотношении этот показатель все же немного ниже, чем в первые месяцы войны.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup. Отмечается, что трое из пяти (60%) украинцев, опрошенных в июле и августе, заявили, что хотят, чтобы Украина продолжала сражаться до тех пор, пока она не победит. При этом тех, кто пожелал, чтобы Украина приступила к переговорному процессу о прекращении войны как можно скорее – 31%.

"Приверженность украинцев несколько приглушена по сравнению с сентябрем 2022 года, когда 70% украинцев заявили, что хотят, чтобы их страна продолжала сражаться", – говорится в материале.

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Согласно результатам опроса, за скорейшее завершение войны выступают регионы, наиболее близкие к линии фронта.

"Хотя большинство украинцев поддерживают борьбу до победы, это мнение не разделяется одинаково по всей Украине. Жители Севера Украины (72%), включая Киев, и Запада (71%) больше всего поддерживают продолжение боевых действий, даже несмотря на усиление обстрелов со стороны российских войск. Явное большинство в Центре (64%) Украины также поддерживает борьбу до победы. В южных (45%) и восточных (52%) регионах, наиболее близких к линии фронта, поддержка продолжения борьбы по-прежнему ниже, чем в остальной части страны. В результате доля тех, кто выступает за скорейшее прекращение войны путем переговоров, самая высокая на Юге (41%) и Востоке (39%)", – говорится в описании результатов опроса.

Другие опросы украинцев: результаты

Недавний опрос группы "Рейтинг" показал, что украинцы становятся пессимистичнее в ожидании преодоления проблем ветеранов. Также исследование общественного мнения показало, что 79% опрошенных в целом считают, что в обществе есть уважение к ветеранам. Тех, кто считает иначе, – 18%, хотя ранее было 6%.

В июле украинцев расспросили о том, сколько, по их мнению, нужно времени Украине для победы в войне. Тогда почти треть опрошенных, проживающих сейчас в нашей стране, заявили, что на это понадобится еще полгода-год. Еще 30% убеждены, что потребуется более года.

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