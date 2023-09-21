Фиксируется рост ожидания возможных рисков в жизни ветеранов, в том числе риск отсутствия работы.

У опрошенных граждан Украины прослеживаются более пессимистичные тенденции относительно ожидания преодоления проблем ветеранов российско-украинской войны.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский ветеранский фонд Минветеранов и социологическая группа "Рейтинг" на пресс-конференции представили результаты общенационального опроса "Образ ветеранов в украинском обществе".

Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов отметил, что оценки исследования могут вызвать у некоторых грусть, потому что Украина полтора года воюет в полномасштабной войне. Мысов подчеркнул, что сейчас увеличивается количество респондентов, близкие которых воюют на фронте или воевали.

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По его словам, война охватывает всех граждан и становится все больше людей, которые понимают, что такое война. Также все больше молодых людей воюет на фронте. "Война молодеет и образ ветерана молодеет. Потому что многие парни и девушки возвращаются ранеными. Мы видим кадры, что это молодые люди воюют. Очевидно, что образ ветерана меняется", - сказал Мысов.

Как сказано в исследовании, по состоянию на сегодня у опрошенных украинцев прослеживаются более пессимистические оценки относительно отношения к ветеранам со стороны общества и их возвращения к гражданской жизни.

Как объясняет Мысов, на фоне общего психологического, экономического и социального кризиса из-за затяжного характера войны, абсолютные оценки, когда "все хорошо", уменьшаются. В том числе, это касается уважения общества к ветеранам. "Это не значит, что доверие ухудшается. Это означает о том, что в обществе такие настроения", - подчеркнул Мысов.

Как говорится в исследовании, хотя сегодня 79% в целом считают, что в обществе есть уважение к ветеранам, с другой стороны, по сравнению с прошлым опросом с 6% до 18% выросла доля тех, кто имеет противоположное мнение. Также заметное уменьшение и в абсолютных оценках: в июле 2022 года 55% респондентов говорили о безоговорочном уважении со стороны общества к ветеранам, то в сентябре 2023 года таких лишь 25%.

Мысов отметил, что война калечит людей. "Образ ветерана, как человека с инвалидностью, увеличился практически вдвое", - сказал мысов.

Кроме того, как сказано в исследовании, фиксируется рост ожидания возможных рисков в жизни ветеранов, таких как риск отсутствия работы (за год процент вырос с 34% до 42%), конфликтов в семьях ветеранов (с 31% до 46%), злоупотреблением алкоголя и наркотических веществ (с 31% до 43%), самоубийств (с 18% до 28%) и нарушения законов (с 13% до 23%). Более остро эти риски испытывают близкие ветеранов, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас.

Также, как показывает опрос, уровень абсолютного доверия к ветеранам и военным снижается. Хотя в целом показатели сегодня составляют более 90%, зато процент абсолютного доверия к ветеранам АТО с июля 2022 года снизился с 60% до 52% в сентябре 2023 года.

Вместе с тем, как показывают результаты исследования, процент абсолютного доверия к ветеранам, которые вернутся сейчас, снизился с 71% до 58%, а к военным, который вырос в феврале 2023 года до 75%, сейчас упал до 61%.

Кроме того, продолжает уменьшаться количество тех, кто считает, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами российско-украинской войны: в августе 2022 года таких было 69%, в январе 2023 - 53%, в сентябре 2023 - 33%. Как отмечают социологи, такое мнение о невыполнении обязательств со стороны государства более распространено среди тех, кто не имеют близких на войне, или имеют тех, которые воюют именно сейчас.

Еще прослеживается увеличение уровня неудовлетворенности по выполнению своих обязательств государством перед ветеранами российско-украинской войны. В июле 2022 года только 19% опрошенных считали, что государство не выполняет своих обязательств перед ветеранами. В сентябре 2023 года так считают 49% опрошенных.

В то же время, 53% опрошенных представляют ветеранов российско-украинской войны как лиц среднего возраста.

Как проводили опрос

Специалисты Социологической группы "Рейтинг" проводили телефонный опрос 1 тысячи респондентов 5-7 сентября 2023 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0.95: не более 3,1%.

Специалисты отмечают, что согласно прогнозам, после победы в войне в Украине будет более 5 миллионов представителей ветеранской среды (ветеранов, их семей и семей погибших). По состоянию на 24 февраля 2022 года людей с таким статусом было около 500 тысяч.

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