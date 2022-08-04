Она призвала держаться поближе к укрытиям в связи с обострением ситуации с вражескими обстрелами.

Мэр Чугуева Галина Минаева призвала горожан ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться ближе к укрытий связи с обострением ситуации с вражескими обстрелами.

По это она написала на своей странице в Facebook.

"Уважаемые друзья! Думаю, все вы ощутили на себе в последние дни обострение ситуации с вражескими обстрелами территории нашей общины. К сожалению, не обошлось и без жертв со стороны жителей Чугуева", - говорится в сообщении.

При этом Минаева отметила, что руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупредило о возможной дальнейшей эскалации ситуации.

"Вот почему я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, с настоятельной просьбой максимально ограничить перемещение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытий. Ведь мы должны сохранить свои жизни для будущей победы и восстановления нашего любимого города. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!"- подчеркнула мэр Чугуева.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковском направлении российские оккупанты активно применяли артиллерию, а также наносили удар парой вертолетов Ми-8.

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