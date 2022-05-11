Виталий Ким отметил, что поддерживает идею саботажа в рядах российской армии.

Российские солдаты игнорируют приказы высшего руководства на направлениях, где идут бои. Оккупанты даже ломают свою технику.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Российские военные саботируют приказы и не хотят идти в мясорубку. Они ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы", - говорится в сообщении.

По словам главы Николаевской ОВА, сложившаяся ситуация позитивна для россиян, потому что "и не умирают, и приказ преступный не выполняют, и отлично все - сидят дальше в окопе".

"Поэтому поддерживаю, ломайте технику. Она и так ломается, то есть легко списать", - подытожил Ким.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с 24 февраля, дня широкомасштабного вторжения России в Украину, город Николаев не обстреливали всего 13 дней. По его словам, фактически все микрорайоны города были обстреляны, по всей площади города стреляют.

Оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами. Отмечается, что обстрелы осуществлялись с временно оккупированной территории Херсонской области. Информация о жертвах не поступала.

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