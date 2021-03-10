На фото из детсада видно, что девочку оставили без подарка и демонстративно отсадили от других детей.

В Черновцах мужчина пожаловался на демонстративное унижение своей дочери в Детском саду. Скандал возник на почве денежных «поборов», которые были организованы родительским комитетом.

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Возмущенный родитель показал фото, которое было сделано в Детском саду. На нем дети играют с новыми игрушками, но одну девочку от них отсадили.

«Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?

Это фото - обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, "педагоги", оставит без работы», - написал мужчина в Facebook.

Из комментариев становится понятно, что речь шла о сборе денег на подарки к 8 марта.

Местное издание АСС обратилось за комментарием по поводу инцидента в управление образования Черновицкого горсовета. Там заверили, что разбираются в ситуации.

«Конечно, это неправильно, так как никаких подарков к 8 марта никто не должен делать. Родители должны делать их дома, а не в заведении. Такой сбор средств не разрешен. У нас есть и соответствующий приказ о запрете сбора средств на любые мероприятия. Почему не выполняется?... Спрошу об этом у директора, работников садика. Жду их объяснений. Следовательно, они неправильно проводили информирование родителей, не учитывают требования действующего законодательства и виновных будем привлекать к административной ответственности », - сообщила Нина Витковская, замначальника управления образования и науки Черновицкого горсовета, начальница отдела дошкольного образования.

Кроме того, заведующая садиком Алина Колибняк рассказала журналистам, что администрация садика деньги не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает на свое усмотрение.

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Автор: Дмитрий Захаров