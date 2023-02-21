Рассказываем, какие исполнители покоряют чарты.

Большая часть украинских музыкальных рейтингов состоит из местных исполнителей, но есть исключения. Рассказываем, что украинцы слушают в начале 2023 года.

Spotify

Лидерами этого музыкального сервиса стали SadSvit и "Сруктура щастя" с песней "Силуети". Композиция вышла еще в 2022 году, но в Spotify она набрала позиции относительно недавно.

На втором месте ENLEO - "Інша любов", на третьем - "Вотсап" Нади Дорофеевой. К слову, "Вотсап" создавался в паре с нынешним возлюбленным Нади Мишей Кацуриным.

На четвертой позиции расположился рождественский TikTok-тренд "Сіґеле-міґеле", а пятерку лидеров замыкает группа "Антитіла" с мощной композицией "Фортеця Бахмут".

Ранее "Антитіла" рассказали, что клип на песню "Фортеця Бахмут" снимали на боевых позициях на протяжении трех суток. Все это время они находились там при минусовой температуре и под практически непрерывными обстрелами. Видео получилось мощным, как и сама песня.

YouTube Music

В чарте Ютуба ситуация выглядит немного иначе. Например, "Антитіла" и их "Фортеця Бахмут" здесь располагаются на первой строчке рейтинга.

На второй позиции смелая композиция Майли Сайрус "Flowers", которую она посвятила, судя по всему, своему бывшему мужу. К слову, песня вышла еще в первой половине января, а до сих пор не теряет актуальность в социальных сетях.

На третьем месте лирическая композиция "Чекає вдома" от YAKTAK. На четвертом - "Чути гімн" от Skofka. Пятерку лидеров закрывают Артём Пивоваров & NK с песней "Там у тополі", которая была выпущена в рамках авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

К слову, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине длится уже год, в музыкальных рейтингах все еще можно найти российских исполнителей. Например, шестой в YouTube Music является Инстасамка, которая открыто поддержала путинский режим, на 15-й строчке - Славик Погосов, на 24-й - Анна Асти.

Apple Music

Лидером по количеству прослушиваний в Apple Music стала Майли Сайрус, на втором месте сингл "Повільно" от Adam. На третьем - "Провела екскурсію" от Parfeniuk.

Четвертое место заняла Надя Дорофеева со своей недавней песней "Вотсап", и на пятом "Фортеця Бахмут" от "Антитіл".

Напомним, MamaRika и KOLA довели до слез клипом "Люди" с хрониками войны.

Вас также могут заинтересовать новости: