Парень не стал официально регистрировать свой рекорд, но утверждает, что его снеговик высотой в 6,15 метра.

На Волыни поставили новый неофициальный рекорд и слепили самого высокого снеговика в Украине. Этим область обязана 19-летнему столяру Андрею Морозову из села Быхов (Камень-Каширский район).

По словам юного мастера, снеговик получился высотой в 6,15 метра, тогда как официальный рекорд составляет 6,3 метра. Ширина скульптуры составила 13,5 метров. Снежное "чудо" Андрей лепил на собственном огороде на протяжении шести дней, говорится в сюжете "Суспільного".

"Я смотрел на рекорды Украины о самом высоком снеговике, то мой за него больше. Я сначала померил, тогда у меня получилось 6 метров высоты, а рекорд - 6,3 метра. Потом еще раз перемерил и получилось 6,15 метра", - рассказал волынянин.

Сейчас верхушка снеговика уже немного опала, однако нижние слои из снега держатся крепко. Для устойчивости конструкции парень укрепил ее низ опалубкой. Он делал снежные блоки и складывал их в кучу, словно кирпичики. Работа шла постепенно: нужно было, чтобы маленькие части скульптуры сперва подмерзли как следует, рассказал мастер.

Большую часть работы Андрей выполнил сам, но иногда в лепке снеговика участвовал и его младший брат. Ребята работали даже ночью, подстраиваясь под погодные условия.

По словам "рекордсмена", официально своего самого высокого снеговика он регистрировать не стал. Главная идея замысла заключалась в том, чтобы достичь этим чудом популярности в социальных сетях.

Сам Андрей пока что лишь "новичок" в столярном деле. Он недавно окончил высшее профессиональное училище и еще не имеет в строительном деле, уточняет СМИ.

Одесская область поразила большим снежным тигром

Еще до начала полномасштабной войны в 2021 году снежной фигурой похвасталась местная жительница Одесской области Юлия Петрушева. Она показала огромного тигра, слепленного из снега. Люди из многих сил приезжали в поселение "Райская долина", чтобы вживую увидеть тигра и с ним сфотографироваться.

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