Адвокат объясняет, что передача транспортных средств возможна только после получения частичного наряда.

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение, поэтому у граждан и предприятий могут отбирать авто на нужды ВСУ. Но для этого должны предоставить соответствующий документ.

В комментарии "РБК-Украина" адвокат Антон Маринич объяснил, кого и при каких условиях могут обязать передать транспорт для Вооруженных сил Украины.

Так, передать авто на нужды украинской армии могут обязать: центральные и местные органы исполнительной власти; другие государственные органы, органы местного самоуправления; предприятия, учреждения и организации; железные дороги; порты, пристани, аэропорты; нефтебазы; АЗС дорожного хозяйства; предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств; граждан-владельцев транспортных средств.

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Адвокат объясняет, что передача возможна только после получения частичного наряда (распорядительного документа председателя местной госадминистрации, в котором установлены транспортные средства, а также порядок, пункты и сроки их передачи) во время военного положения и только в пределах лимитов изъятия транспортных средств.

Председатель местной госадминистрации и руководитель ТЦК подписывают частичный наряд и скрепляют подписи своими печатями.

Маринич подчеркнул, что любые другие документы, например, приказы руководителей военкомат, - не основание для передачи транспортных средств.

Военное положение в Украине

24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, с того времени срок его действия продлевали несколько раз. Сейчас и мобилизация, и военное положение продлены до 18 августа 2023 года.

Под мобилизацию попадают все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

Во время военного положения военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны, но есть исключения.

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