Если вы - военнообязанный и хотите сменить место жительства, вы должны получить на это разрешение ТЦК.

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ действует военное положение, поэтому военнообязанным мужчинам теперь не так просто сменить свое место жительства.

Как объяснил адвокат Антон Маринич, во время военного положения военнообязанные должны каждый раз во время переезда брать разрешение в ТЦК СП, сообщает "РБК-Украина".

Такой запрет самим менять место жительства, объясняет он, предусмотрен правилами воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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Поэтому если в ваших планах - смена места жительства, вы должны явиться в военкомат и получить разрешение от начальника этого ТЦК для снятия с воинского учета, говорит Маринич.

Но допускается и смена места жительства онлайн. Вы можете подать Декларацию места жительства / пройти онлайн-регистрацию. В таком случае вы должны стать на учет в ТЦК по задекларированному месту жительства.

Новые правила вручения повесток в Украине

В апреле Кабмин принял постановление, по которому ТЦК теперь могут присылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете. То есть теперь украинцев смогут мобилизовать независимо от того, в каком военкомате они состоят на учете.

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