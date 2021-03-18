Обновленная теоретическая часть экзамена будет содержать ряд "новых и интересных дорожных ситуаций".

С апреля в Украине экзамены по теоретической подготовке и переподготовке водителей будут проводиться по обновленным тестам.

Читайте такжеВ Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДДОб этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«С 6 апреля будущие водители уже будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен у нас на сайте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экзаменационные билеты актуализировали с учетом предложений от экспертов и изменений в законодательстве.

Новые тесты для водителей: что известно

Сообщается, что обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители.

К тому же в сервисном центре продолжают собирать предложения к вопросам в билетах по следующим направлениям:

правила дорожного движения;

строение и эксплуатация транспортных средств;

основы безопасного вождения;

основы права в области дорожного движения;

оказание первой медицинской помощи.

Известно, что с целью актуализации билетов четыре месяца назад в Украине запустили «Банк экзаменационных вопросов по ПДД».

«Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно предоставляют свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. За это время поступило всего 91 инициатива», – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН