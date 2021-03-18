С апреля в Украине экзамены по теоретической подготовке и переподготовке водителей будут проводиться по обновленным тестам.
Читайте такжеВ Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДДОб этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«С 6 апреля будущие водители уже будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен у нас на сайте», – говорится в сообщении.
Отмечается, что экзаменационные билеты актуализировали с учетом предложений от экспертов и изменений в законодательстве.
Новые тесты для водителей: что известно
Сообщается, что обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители.
К тому же в сервисном центре продолжают собирать предложения к вопросам в билетах по следующим направлениям:
- правила дорожного движения;
- строение и эксплуатация транспортных средств;
- основы безопасного вождения;
- основы права в области дорожного движения;
- оказание первой медицинской помощи.
Известно, что с целью актуализации билетов четыре месяца назад в Украине запустили «Банк экзаменационных вопросов по ПДД».
«Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно предоставляют свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. За это время поступило всего 91 инициатива», – говорится в сообщении.
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