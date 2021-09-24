Его жена хочет лично их отблагодарить.

Во Львове пассажиры трамвая спасли мужчину, которому резко стало плохо. Они дважды запустили его сердце.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Водитель трамвая вспоминает, как кто-то из пассажиров сказал ей, что человеку стало плохо. Она остановила вагон, схватила аптечку и спросила, есть ли среди пассажиров врачи. На ее просьбу о помощи откликнулись сразу несколько человек.

Они реанимировали мужчину до приезда скорой помощи. Медики забрали его в реанимацию.

Читайте такжеГеращенко рассказал о ходе расследования покушения на ШефираЕго спасателями оказались студентки медуниверситета. Девушки рассказали, что помогали неизвестным парням, которые тоже бросились реанимировать мужчину.

Выяснилось, что в тот день 68-летний мужчина возвращался с работы. До дома оставалось всего две остановки, когда ему стало плохо.

В прошлом году он перенес инфаркт, поэтому жена теперь не отходит от дверей его палаты. Она хочет найти всех, кто участвовал в спасении мужа, чтобы поблагодарить их лично.

Ранее сообщалось, что в Днепре медики спасли жизнь украинскому военнослужащему, находившемуся в критическом состоянии после пулевого ранения в голову.

А во Львове врачи чудом спасли женщину, находящуюся на десятой неделе беременности после ЭКО.

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Автор: Людмила Жерновская