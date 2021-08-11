Сейчас мальчик ждет своих новых маму и папу.

Во Львове врачи провели ряд сложных операций, чтобы спасти 4-месячного малыша, который родился без пищевода и остался без родителей. От мальчика отказались еще в роддоме.

Об этом рассказали на Facebook-странице Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".

Отмечается, что малышу сформировали часть пищевода из собственных тканей.

"Мальчик родился с пороком – у него не было пищевода (диагноз – атрезия пищевода с наличием нижней трахеопищеводной свищи), – отметили в больнице. – Обычно атрезия пищевода у детей – это когда нет части пищевода с разобщенными дистальным и проксимальным сегментами. Такой изъян – один из самых тяжелых, несовместимых с жизнью, если помощь хирурга оказана не вовремя. Ромчик не мог сам глотать, каждое кормление становилось катастрофой – пища попадала не в желудок, а в дыхательную систему".

На I этапе хирурги провели операцию для установления специальных клипс, чтобы перекрыть доступ из пищевода в трахею и чтобы содержимое желудка не попадало в легкое.

На II этапе врачи пересекли пищевод и соединили его со слепым сегментом желудка, дефект закрыли собственными тканями пищевода ребенка.

Читайте такжеВ Днепре медики спасли женщину, которую трижды переехал сожитель"После операций у ребенка остались рубцы, произошло сужение пищевода. Чтобы это состояние устранить, продолжается серия хирургических процедур –бужирование пищевода. То есть малыш еще остается под наблюдением врачей", – добавили в больнице.

Сейчас мальчик сам сосет смесь из бутылочки и ждет своих маму и папу.

"Ребенок нормально растет и развивается, как другие дети, ест сам, и все у него будет хорошо. Ромчика ждет буквально еще несколько процедур бужирования, и он может ехать домой навсегда", – отметил хирург Олег Ленив.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц