Основная сессия Внешнего независимого оценивания в этом году продлится до середины июня.

В Украине стартовала основная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. Его участники уже успели сдать несколько тестов.

Тестирование проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.

График ВНО 2021

Основная сессия ВНО началась 21 мая и продлится до 15 июня. Первой участники тестирования писали сертификационную работу по химии.

24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам. А 25 мая участники ВНО сдавали тест по английскому языку.

Читайте такжеОбразовательный омбудсмен объяснил, кому не нужно сдавать обязательное ГИАИнформация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования на сайте Украинского центра оценивания качества образования до 30 июня 2021 года включительно.

Результаты ВНО по четырем учебным предметам засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации за образовательный уровень полного общего среднего образования для учащихся (слушателей, студентов) учреждений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые в 2021 году завершают получение полного общего среднего образования:

украинский язык (все задания сертификационной работы) или украинский язык и литература (субтест "Аттестационные задания");

математика;

история Украины (субтест "Период XX – начало XXI века") или иностранный язык – по выбору соискателя образования;

один из учебных предметов (история, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Кроме того, ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии Внешнего независимого оценивания, проводится дополнительная сессия. В этом году она стартует 29 июня и продлится до 14 июля.

Расписание экзаменов ВНО 2021

В целом основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года будет проходить по следующему графику:

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика, математика (задачи уровня стандарта)

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Объявление результатов ВНО 2021

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будет опубликована на информационных страницах участников тестирования, размещенных на сайте Украинского центра оценивания качества образования, до 30 июня 2021 года включительно.

Результаты по каждому предмету ВНО будут объявлены в следующие сроки:

ВНО по химии – до 4 июня;

ВНО по испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам – до 18 июня;

ВНО по математике и физике – до 22 июня;

ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии – до 25 июня;

ВНО по географии – до 30 июня.

Между тем, с результатами дополнительной сессии ВНО 2021 года можно будет ознакомиться на страницах участников тестирования до 23 июля.

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Автор: Алина Вишневская