Участие в тестировании по испанскому, немецкому и французскому языкам приняли 2433 человека.

В понедельник, 24 мая, участники основной сессии Внешнего независимого оценивания 2021 года сдавали тесты по испанскому, немецкому и французскому языкам.

Читайте такжеПоследний звонок и выпускные 2021: когда и как будут проходить в условиях карантинаУчастие в тестировании по трем иностранным языкам приняли 2433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных. Так, для прохождения ВНО по немецкому языку появились 1862 человека, французскому – 417 человек, испанскому – 154 человека.

Результаты внешнего независимого оценивания по испанскому, немецкому, французскому языкам будут объявлены до 18 июня 2021 года включительно. Пока Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тестам.

ВНО 2021 в Украине: как проходит в условиях карантина

Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.

24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, для участия в котором зарегистрировались более 3 тысяч абитуриентов.

25 мая участники ВНО сдавали тест по английскому языку.

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Автор: Алина Вишневская