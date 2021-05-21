Сегодня, 21 мая, стартует Внешнее независимое оценивание (ЗНО) 2021 года. Начнется оно тестированием по химии и продлится до 15 июня.
Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человек, для которых создана 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.
Как будет проходить ЗНО по химии
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Так, чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.
В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ЗНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Данная процедура предусматривает, в частности, прохождение термометрии и идентификации участников ЗНО.
Что нужно участникам ЗНО иметь при себе
Вход участников тестирования в пункты проведения ЗНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы. В нем, в частности, указан промежуток времени, в течение которого рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что в случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен в пункт проведения ЗНО.
Что нельзя использовать во время сдачи тестов ЗНО
Во время прохождения теста у абитуриента не должно быть при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.
Каждый участник может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые он сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
График проведения основной сессии ЗНО 2021
В текущем году основная сессия Внешнего независимого оценивания будет проходить по следующему графику:
- 21 мая – химия
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая – английский язык
- 28 мая – математика
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
- 4 июня – история Украины
- 7 июня – физика
- 10 июня – биология
- 15 июня – география
Информация о результатах основной сессии ЗНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.
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