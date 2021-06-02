Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 222 533 человека. Сертификационную работу по украинскому языку выполняли 68 716 человек.

Во вторник, 1 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.

Читайте такжеВ Украине 80% поступающих выбирают высшее образованиеУчастие в тестировании по украинскому языку и литературу приняли 222 533 человека, что составляет 88,8 % от общего количества зарегистрированных. Сертификационную работу по украинскому языку выполняли 68 716 человек, что составляет 54,4%.

При этом 75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, 12 из которых – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.

Результаты тестирования по украинскому языку и по украинскому языку и литературе будут объявлены до 25 июня 2021 года включительно. Пока же участники ЗНО могут проверить себя и ознакомиться с правильными ответами к тестам, обнародованными Украинским центром оценивания качества образования.

ВНО 2021 в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская