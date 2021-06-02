Во вторник, 1 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
Читайте такжеВ Украине 80% поступающих выбирают высшее образованиеУчастие в тестировании по украинскому языку и литературу приняли 222 533 человека, что составляет 88,8 % от общего количества зарегистрированных. Сертификационную работу по украинскому языку выполняли 68 716 человек, что составляет 54,4%.
При этом 75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, 12 из которых – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.
Результаты тестирования по украинскому языку и по украинскому языку и литературе будут объявлены до 25 июня 2021 года включительно. Пока же участники ЗНО могут проверить себя и ознакомиться с правильными ответами к тестам, обнародованными Украинским центром оценивания качества образования.
ВНО 2021 в Украине: что известно
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО писали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая – по английскому языку.
- 28 мая участники ВНО сдавали тест по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
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