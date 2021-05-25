Перед началом тестирования все участники должны пройти процедуру термометрии и идентификации.

Сегодня, 25 мая, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку. Участие в тестировании примут 146 366 человек.

Читайте такжеПоследний звонок и выпускные 2021: когда и как будут проходить в условиях карантинаВНО 2021 года будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.

Допуск участников в пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет после указанного времени, он не будет допущен к сдаче ВНО.

В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участникам рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Условия допуска участников ВНО

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен в пункт проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также опоздания.

Что можно и запрещено брать на ВНО

Каждый участник сертификационной работы может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которыми он сможет воспользоваться при необходимости.

Участникам ВНО не разрешается иметь при себе никакие средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Для них в аудитории есть специально отведенное место, которое укажет инструктор.

Как будет происходить ВНО по английскому языку

Сертификационная работа по английскому языку состоит из четырех частей:

"Понимание речи на слух (аудирование)" – содержит 16 заданий разных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А;

"Чтение" – содержит 22 задания разных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А;

"Использование языка" - состоит из 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.

"Письмо" - содержит одну задачу открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

Участники начнут работу в тестовой тетради с аудирования, на выполнение которого им будет отведено 30 минут. Выполнив это задание, абитуриенты смогут делать все остальное в произвольном порядке.

Информация о результатах основной сессии ВНО по английскому языку будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 18 июня 2021 года включительно.

ВНО 2021 в Украине: как проходит в условиях карантина

Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня.

В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.

24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, для участия в котором зарегистрировались более 3 тысяч абитуриентов.

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Автор: Алина Вишневская