Сегодня, 25 мая, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку. Участие в тестировании примут 146 366 человек.
Читайте такжеПоследний звонок и выпускные 2021: когда и как будут проходить в условиях карантинаВНО 2021 года будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.
Допуск участников в пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет после указанного времени, он не будет допущен к сдаче ВНО.
В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участникам рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
Условия допуска участников ВНО
Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен в пункт проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также опоздания.
Что можно и запрещено брать на ВНО
Каждый участник сертификационной работы может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которыми он сможет воспользоваться при необходимости.
Участникам ВНО не разрешается иметь при себе никакие средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Для них в аудитории есть специально отведенное место, которое укажет инструктор.
Как будет происходить ВНО по английскому языку
Сертификационная работа по английскому языку состоит из четырех частей:
- "Понимание речи на слух (аудирование)" – содержит 16 заданий разных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А;
- "Чтение" – содержит 22 задания разных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А;
- "Использование языка" - состоит из 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.
- "Письмо" - содержит одну задачу открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.
Участники начнут работу в тестовой тетради с аудирования, на выполнение которого им будет отведено 30 минут. Выполнив это задание, абитуриенты смогут делать все остальное в произвольном порядке.
Информация о результатах основной сессии ВНО по английскому языку будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 18 июня 2021 года включительно.
ВНО 2021 в Украине: как проходит в условиях карантина
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня.
- В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, для участия в котором зарегистрировались более 3 тысяч абитуриентов.
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