Сертификационную работу выполняли 203 361 человек, что составляет 68% от общего количества зарегистрированных участников.

В пятницу, 4 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины. Участие в тестировании приняли 203 361 человек, что составляет 68% от общего количества зарегистрированных.

При этом 33 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, 5 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.

Результаты тестирования по истории Украины будут объявлены до 25 июня 2021 года включительно. Сейчас же Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к тесту.

ВНО 2021 в Украине: что известно

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Автор: Алина Вишневская