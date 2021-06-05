В пятницу, 4 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины. Участие в тестировании приняли 203 361 человек, что составляет 68% от общего количества зарегистрированных.
При этом 33 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, 5 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.
Результаты тестирования по истории Украины будут объявлены до 25 июня 2021 года включительно. Сейчас же Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к тесту.
ВНО 2021 в Украине: что известно
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая – по английскому языку.
- 28 мая участники ВНО сдавали тест по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
- 4 июня участники ВНО делали сертификационную работу по истории Украины.
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