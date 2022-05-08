Президент подчеркнул, что это особый День матери, "обожженный войной, но с горячим сердцем, большой внутренней силой, верой и героизмом украинских мам".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери.

Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

"Это особый День матери. Обожженный войной, но с горячим сердцем, большой внутренней силой, верой и героизмом украинских мам. Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей, ради Украины", - отметил Зеленский.

Он выразил уважение и благодарность женщинам.

"С праздником", - добавил президент.

Также к поздравлению Зеленский добавил фото украинок с детьми, которые спасались от военных действий и "русского мира".

Фото сделаны Wolfgang Schwan, Эрин Trieb, Alex Lourie, Juan Carlos, Aris Messinis, Petr Josek, Chris McGrath, Salwan Georges, Juan Carlos.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 8 мая, отмечается День матери. Этот праздник отмечается каждое второе воскресенье мая.

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