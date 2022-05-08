Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери.
Об этом глава государства написал в Telegram-канале.
"Это особый День матери. Обожженный войной, но с горячим сердцем, большой внутренней силой, верой и героизмом украинских мам. Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей, ради Украины", - отметил Зеленский.
Он выразил уважение и благодарность женщинам.
"С праздником", - добавил президент.
Также к поздравлению Зеленский добавил фото украинок с детьми, которые спасались от военных действий и "русского мира".
Фото сделаны Wolfgang Schwan, Эрин Trieb, Alex Lourie, Juan Carlos, Aris Messinis, Petr Josek, Chris McGrath, Salwan Georges, Juan Carlos.
Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 8 мая, отмечается День матери. Этот праздник отмечается каждое второе воскресенье мая.