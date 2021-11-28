Какого числа и месяца День матери в нашей стране - читайте на УНИАН.

"Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе" - именно так начинается песня, которую знают все дети Украины. Связь матери и ребенка необъяснима и сильна, недаром любая мать лучше всего знает, о чем думает и что чувствует ее чадо, даже если "малыш" разменял третий десяток.

УНИАН расскажет, когда День всех матерей и предложит трогательные поздравления.

День матери в Украине - дата и история праздника

Официально во всем мире торжество отмечается 13 мая, а в Украине поздравляют матерейво второе воскресенье мая. В 2022-м году праздник выпадает на 8 число, согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 года № 489/99.

Известно, что в 1908 году американка Анна Джервис предложила учредить День матерей. Мотивация грустна, но понятна - ее мать преждевременно скончалась, поэтому Джервис хотела, чтобы все дети на этой Земле ежегодно чествовали своих мам. Она долго писала письма с инициативой и добилась результата - в 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери как официальный праздник.

Поздравления с Днем матери - открытки и теплые пожелания

Мама - это счастье, мама - теплота,

Мама - нежность, ласка, мама - доброта!

Мама - лучик света, мама - свет очей,

Мама - это сказка ласковых речей!

Почитайте маму, ведь она - одна,

Мама в этой жизни всем ведь нам нужна.

Без мамули милой белый свет не мил,

Мама - это чудо, мама - это мир!

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок - жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми.

***

В День матери спасибо

За все я говорю,

За нежность и заботу

Тебя благодарю.

Ты, мама, всех роднее,

Всех ближе и добрей,

Будь счастлива, родная,

И вовсе не болей.

Тебя люблю я очень,

Тобою дорожу.

За то, что есть ты, мама,

Спасибо я скажу.

Быть матерью - самое важное, священное и высокое, что может быть в жизни. От всей души поздравляю с "профессиональным" праздником, ведь мама - это работа 24/7 без отпусков и выходных. Так пускай эта работа кроме хлопот и переживаний приносит колоссальное удовольствие, неиссякаемое вдохновение, чувство гармонии и теплоты. Пусть наградой и материнской зарплатой будут огромная, чистая, бескорыстная любовь детских сердечек, теплые родные объятия и гордость за их достижения!

***

Этот праздник - самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова "мама"!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Слава вам! Живите вечно!

Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я тебя очень сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно благодарна за всё, что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не переживала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда оставалось таким же чутким. С безумной любовью и благодарностью, твоя доченька.

***

Быть мамой - трудная работа.

Дарить любовь, тепло, заботу,

Не злиться и не уставать,

И всех на свете понимать!

Ты, мама, все это умеешь,

Меня, как солнце в небе, греешь,

Тебя поздравить я хочу,

Слова любви тебе шепчу.

Желаю, чтобы не болела,

И ни на день не постарела,

И чтобы вечно милый дом

Наполнен был твоим теплом!

Мама самое главное и важное слово в моей жизни. Я горжусь тем, что ты у меня такая: добрая, милая, понимающая. Хочу в этот день поздравить тебя самыми тёплыми словами и пожелать всегда хранить тепло в своём сердце. Ведь именно оно согревает всех окружающих и всегда дарит надежду на лучшее. Ты подарила мне не только жизнь, ты научила любить, надеяться и верить в добро. Я искренне желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена светом и исполнена радостью. Хочу чтобы любовь царила в семье. Мира тебе, добра и процветания. От всей души поздравляю с Днём матери.

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Автор: Кристина Кащавцева