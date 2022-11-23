По словам специалистов, на рынок недвижимости в Украине значительно влияют проблемы с электроэнергией.

В Украине из-за постоянного отключения света кардинально изменились запросы людей, которые хотят арендовать квартиры. В условиях войны большинство украинцев предпочитают квартиры на более низких этажах, чтобы можно было обойтись без лифта, а также желают иметь в арендованном жилье газовую плиту.

Как объяснил Obozrevatel представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, есть люди, которым трудно ходить, или, возможно, есть какие-то физические ограничения.

"Да, сейчас не очень смотрят на высокие этажи. Большее преимущество отдают более низким этажам именно из-за отключения электричества, вот такая ситуация. А так, все остальное не изменилось", – пояснил Пилипчук.

Видео дня

По его словам, в Украине цены на аренду жилья снизились примерно на 30%. Однако это касается только дорогой недвижимости или среднего сегмента. А в эконом-сегменте изменений не произошло.

"Небольшое снижение стоимости наблюдается. Если брать дорогую недвижимость, то да, там больше снижения. Если берем эконом-сегмент, то почти не изменилась цена. А в среднем сегменте – 10-11 тысяч грн – там изменение в 20-30%. А эконом-сегмент не снизился", - отметил специалист.

Аренда квартиры в Украине: что известно

Как писал УНИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляет 9,5 тыс. грн.

Вместе с тем двухкомнатную квартиру можно снять на 12,5% дешевле, а трехкомнатную - на 12%, за 14 тыс. и 22 тыс. грн соответственно.

Отметим, из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в регионах применяют веерные отключения света. Особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также на Винниччине, Сумщине, Тернопольщине, Черкасщине, Одесщине и в некоторых других городах и районах.

Вас также могут заинтересовать новости: