Весенние каникулы 2023 в Украине планируются в конце марта или в начале апреля.

Украинские школьники уже с нетерпением ожидают, когда у них начнутся весенние каникулы. Каждая школа самостоятельно решает, когда проводить каникулы, в зависимости от погодных условий, эпидемиологической ситуации в регионе и безопасности. Однако есть общие рекомендации для всех школ от Министерства образования.

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Когда весенние каникулы 2023 в Украине

Минобразования рекомендует школам проводить весенние каникулы с 27 марта по 2 апреля 2023 года.

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Таким образом, длительность весенних каникул составит 9 дней с учетом двух выходных перед каникулами.

В школах, лицеях и колледжах с трехместровой системой с модулями рекомендуется проводить весенние каникулы 2023 с 3 по 9 апреля.

Тем не менее, не все школы будут придерживаться рекомендованных дат. К примеру, в Луцке весенние каникулы пройдут с 20 по 27 марта, а в Черкассах - с 3 по 9 апреля. В Кременчуге Полтавской области весенние каникулы продлятся с 20 по 26 марта.

Кроме того, некоторые школы вообще не будут вводить весенние каникулы, поскольку на неделю дольше отдыхали зимой. О таких случаях известно в Черкасской и Черновицкой областях.

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