Несмотря на рекомендации СБУ и Нацполиции, хасиды едут в Умань. Они верят в украинские Вооруженные силы, которые защищают территорию нашей страны.

4 тысячи паломников-хасидов уже прибыли в Умань Черкасской области по случаю Рош а-Шана.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в своем Телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", - говорится в сообщении. Видео дня

5 сентября Служба безопасности Украины и Национальная полиция выступили с рекомендацией паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование иудейского нового года Рош а-Шана.

Как сообщала представитель Международного благотворительного фонда им. Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.

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