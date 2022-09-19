4 тысячи паломников-хасидов уже прибыли в Умань Черкасской области по случаю Рош а-Шана.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в своем Телеграм-канале.
"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", - говорится в сообщении.Видео дня
5 сентября Служба безопасности Украины и Национальная полиция выступили с рекомендацией паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование иудейского нового года Рош а-Шана.
Как сообщала представитель Международного благотворительного фонда им. Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.