В Умани усиливают меры безопасности и отрабатывают быстрое реагирование на возможные угрозы.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование иудейского нового года Рош га-Шана.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Это связано с тем, что Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций.

Видео дня

Вместе с тем, как отметили в СБУ, в Умани проведен ряд антитеррористических мероприятий в преддверии ежегодного празднования Рош га-Шана и приезда большого количества паломников.

Отмечается, что действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы. В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.

Комплексные тренировки прошли на территории недостроя в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества. Здесь спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников.

Как сообщал УНИАН, в Умань на праздник Рош га-Шана ожидается приезд до 10 тысяч паломников, в городе будут усилены меры безопасности.

В этом году празднование иудейского нового года (Рош га-Шана) приходится на 25-27 сентября.

Хасиды традиционно приезжают праздновать его к могиле цадика Нахмана в Умани Черкасской области.

В прошлом году Умань посетили более 29 тыс. паломников-хасидов.

Вас также могут заинтересовать новости: