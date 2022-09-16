Также в городе введен целый ряд других ограничений.

В Умани Черкасской области ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов.

Об этом сообщила представитель международного благотворительного фонда им. Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая в Facebook.

Кроме того, в период с 19 по 30 сентября в городе будет запрещена продажа алкогольных напитков, пиротехники, ножей и игрушек, имитирующих оружие.

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Также паломники, смогут передвигаться по городу после начала комендантского часа только в сопровождении полиции.

По ее словам, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.

"Следует отметить, что приедут наиболее религиозные паломники, так что празднование не будет таким, как в прошлые годы. Мы ожидаем, что в этом году паломничество будет более религиозным, то есть это не празднование, поскольку, прежде всего, для них Рош га-Шана - это молитва", - пояснила Рыбницкая.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Служба безопасности Украины и Национальная полиция выступили с рекомендацией паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование иудейского нового года Рош га-Шана.

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