В сельсовете разводят руками.

В Харьковской области верблюды заходят на огороды жителей Слобожанского и Борщевой и портят им урожай.

Читайте такжеВ России медведь прогулялся по микрорайону и попал на видеоКак сообщает Суспильне, двугорбых держат на одной из ферм, но иногда выпускают погулять.

«Грызут капусту. Осталось погрызанное, которое мы не срезали. Рассчитывали, что у нас будет своя капуста», - рассказала жительница Борщевой Любовь Гармаш.

Кроме верблюдов, на огороды заходят лошади и пони.

По словам местного жителя, Рафика Цугуряна, на ферме живут более 30 животных: два верблюда, 11 пони, 26 коров, быки. Он установил забор у себя, чтобы к нему никто из них не пробирался.

На самой же ферме забора нет. Владелец хозяйства общаться отказался.

В сельсовете разводят руками, поскольку привлечь к ответственности владельца животных не удается. Штрафы выписывали несколько раз, но мужчина их не платит.

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Автор: УНИАН