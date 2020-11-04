В Харьковской области верблюды заходят на огороды жителей Слобожанского и Борщевой и портят им урожай.
Читайте такжеВ России медведь прогулялся по микрорайону и попал на видеоКак сообщает Суспильне, двугорбых держат на одной из ферм, но иногда выпускают погулять.
«Грызут капусту. Осталось погрызанное, которое мы не срезали. Рассчитывали, что у нас будет своя капуста», - рассказала жительница Борщевой Любовь Гармаш.
Кроме верблюдов, на огороды заходят лошади и пони.
По словам местного жителя, Рафика Цугуряна, на ферме живут более 30 животных: два верблюда, 11 пони, 26 коров, быки. Он установил забор у себя, чтобы к нему никто из них не пробирался.
На самой же ферме забора нет. Владелец хозяйства общаться отказался.
В сельсовете разводят руками, поскольку привлечь к ответственности владельца животных не удается. Штрафы выписывали несколько раз, но мужчина их не платит.
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