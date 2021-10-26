Ирина Венедиктова не видит проблемы в том, что оборот гражданского оружия регулируется не законом, а милицейской инструкцией.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает против того, чтобы граждане имели право на ношение короткоствольного огнестрельного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам, комментируя законопроект об обороте оружия, поданный Министерством внутренних дел.

"Его нужно тщательно изучить", - сказала генпрокурор.

Комментируя заявление Украинской ассоциации владельцев оружия, которые критикуют этот законопроект, поскольку он не позволяет ношение короткоствольного огнестрельного оружия, Венедиктова сказала: "Моя гражданская позиция – я не поддерживаю все эти возможности по свободному обороту оружия. А моя прокурорская позиция будет после того, как мы очень тщательно это изучим, получим замечания от всех департаментов, и тогда я смогу сказать как прокурор".

При этом Ирина Венедиктова не видит проблемы в том, что оборот гражданского оружия регулируется не законом, а милицейской инструкцией.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос о том, что суды наказывают граждан за незаконный оборот оружия, ссылаясь на милицейскую инструкцию и несуществующий закон об оружии.

"Это некорректный вопрос, поскольку у нас запрещен оборот оружия. Все, что делает правоохранительная система, она делает в рамках Уголовного кодекса. Что касается того, что нужно много законов, то я считаю, что, возможно, надо давать правительству возможность подзаконными нормативными актами, которые не противоречат специальным законам, а специальные законы не противоречат общим, а общие – Конституции, - давать правительству возможность принимать подзаконные акты, которые будет принимать как правительство, так и министерства", - отметила Венедиктова.

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Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине будет проведена ревизия наградного оружия.

"Это вопрос отдельных служб: Министерство внутренних дел может давать наградное оружие, СБУ, Служба внешней разведки. Поэтому это вопрос к руководителям этих органов. Я могу сказать инсайд по вашему вопросу по МВД: я вижу, что, скорее всего, такая ревизия и аудит будет. Тем более, что сегодня в государстве очень много оружия - легального и нелегального. Поэтому, я думаю, что Денис Анатольевич (министр юстиции Украины Денис Малюська – УНИАН) над этим вопросом работает. Но это будет его решение, с которым он выйдет к журналистам", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что до конца 2021 года или в начале 2022 года в Украине должен заработать реестр оружия.

Автор: Дмитрий Хилюк