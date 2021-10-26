Министр Денис Монастырский призвал нардепов до конца года принять закон об обороте оружия хотя бы в первом чтении.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что до конца 2021 года или в начале 2022 года в Украине должен заработать реестр оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов.

"МВД поставило задачу, чтобы до конца этого года или максимум начала следующего в Украине заработал реестр оружия. Полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за эти 30 лет независимости, но мы над этим сейчас как раз работаем", - отметил министр.

Он также призвал нардепов до конца года принять закон об обороте оружия хотя бы в первом чтении.

"У нас есть достаточное количество стволов так называемого травматического оружия, стартового оружия, оборот которого также не урегулирован достаточным образом. И здесь также вопросы, в том числе к законодателям", - добавил Монастырский.

По его словам, правоохранители фиксируют большое количество случаев, когда такое оружие переделывают в боевое.

Глава МВД отметил, что сейчас проводится работа с производителями травматического оружия, чтобы его изготавливали таким образом, чтобы оно не могло быть переработано в боевое.

Как уточнил глава Национальной полиции Игорь Клименко, ежегодно из незаконного оборота изымают около 1 тысячи единиц стартового и травматического оружия, которое переделано в боевое.

Он рассказал, что всего за 9 месяцев 2021 года в Нацполиции зарегистрировали на 24% меньше, чем в прошлом году, правонарушений, которые связаны с незаконной торговлей оружием.

"В то же время на полтысячи больше было изъято единиц огнестрельного оружия из оборота. Это 146 единиц автоматического оружия, 696 нарезного, 179 гранатометов...", - добавил Клименко.

По его словам, в 83% открытых уголовных производств лица получили сообщения о подозрении.

Читайте такжеВ Днепре на заводе сожгли полторы тонны оружия (видео)

Кроме того, завершено расследование и направлено в суд почти 2 тыс. производств, в результате чего к уголовной ответственности привлекается 2,8 тыс. нарушителей.

Глава Нацполиции добавил, что в этом году также задокументировано более 120 фактов изъятия из незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ у действующих военнослужащих и бывших участников ООС.

Также расследованы и направлены в суд уголовные производства в отношении 11 организованных преступных групп, которые специализируются на незаконном обороте оружия и которыми совершено 53 преступления этой категории.

Как сообщал УНИАН, в марте Рада не поддержала легализацию короткоствольного оружия. Законопроектом предлагали ввести удостоверение владельца оружия и Единый государственный реестр гражданского оружия.

Автор: Антонина Доломанжи