В результате вражеских обстрелов, наведенных задержанным предателем, погибли 3 человека, было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

В Запорожье контрразведка Службы безопасности Украины во время спецоперации задержала агента ФСБ РФ. По его наводке российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае 2023 года.

Как сообщили в СБУ, задержанным является бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

"После выхода "на свободу" поступил в местную ячейку запрещенной Компартии и в 2015 году почти полгода был депутатом Запорожского городского совета. Также он был активным участником прокремлевских организаций "Союз Советских офицеров" и "Бессмертный полк"", - отметили в СБУ.

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Преступник был завербован российской спецслужбой в конце 2022 года с целью проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Для выполнения вражеских задач российский агент сформировал собственную информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие "однопартийцы" фигуранта, проживающие в Запорожье. Через них он "в темную" получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры", - рассказали в СБУ.

Далее предатель лично ехал и проводил скрытую фото - и видеофиксацию украинских объектов, а полученные данные он передавал России для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник также "отчитывался" ФСБ об их последствиях.

В СБУ отметили, что в результате вражеских обстрелов, наведенных задержанным, погибли 3 человека. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

"Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой. Также у него изъято большое количество запрещенной коммунистической символики", - добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержание предателей в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины разоблачила приспешника российских оккупантов во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Николаевщины. Житель Николаева обходил территорию города и прилегающих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты Сил обороны.

Тем временем в Одессе пожизненный срок получил экс-правоохранитель, который работал на вражескую российскую спецслужбу. Он собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, а также готовил диверсии. Во время последнего слова в суде он признал вину, но пожалел лишь о своем преждевременном задержании.

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