За вырученные средства от продажи самолета городской совет закупил для ВСУ три американских дрона.

В Тернополе с третьей попытки продали демонтированный памятник советским летчикам и купили на вырученные средства дроны для ВСУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, корпус советского самолета МиГ-17, который ранее возвышался на постаменте на пр. С. Бандеры, продали на аукционе за 360 тыс. грн. с НДС.

Аукцион дважды не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести самолет. Лот продали с третьей попытки, аукцион провели для единственного участника, которым стала местная строительная компания "Креаторбуд".

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За вырученные от продажи самолета средства, а также добавленные из городского бюджета мэрия закупила для ВСУ три американских дрона. После того, как вчера в соцсетях тернополяне начали обсуждать цены и утверждать, что на вырученные средства можно было купить больше квадрокоптеров, сегодня городской совет обнародовал цены, по которым покупал оборудование.

"Приобретены квадрокоптеры DJI Mavic 3 Fly More Combo – 2 штуки (страна происхождения США, цена за единицу 133 780, 5 грн) и DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (High Resolution Radiometric Thermal) – 1 штука (страна происхождения США, цена за единицу – 271 876 грн). Стоит учесть и то, что часто заявленные цены в интернете на такого типа оборудования могут ежедневно колебаться по разным причинам, в частности, это зависит от наличия такого оборудования на складах, сроков поставки и формы расчетов, ведь много кто из предпринимателей работают только за наличные", – говорится в сообщении мэрии.

В городском совете объяснили, что купили те модели, которые заказали представители тернопольской артбригады. В ближайшие дни купленную технику отправят бойцам на фронт.

Демонтаж самолета в Тернополе и его продажа

Самолет демонтировали ночью 13 апреля этого года как советский символ.

В прошлом году горсовет инициировал электронный опрос тернополян, заявив, что памятник находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте или демонтаже. Горожане большинством голосов выбрали ремонт. Поэтому в мэрии тогда отказались от демонтажа.

Об аварийном состоянии композиции в городском совете говорили еще с 2012 года, когда при мэрии уже создавали комиссию. Тогда было подано немало рекомендаций, как и в прошлом году. Однако в горсовете их почему-то не воплотили в жизнь.

До этого Тернопольский городской совет уже дважды согласовывал демонтаж самолета. Впервые это делали в 1992 году, сразу после обретения Украиной независимости.

А в 2010 году депутаты вновь поддержали демонтаж самолета, правда лишь после повторного голосования. Тогда Государственный музей авиации Украины попросил предоставить для их экспозиции самолет с постамента. Тогда идея демонтажа вызвала длительные дискуссии. В частности, тогдашний депутат горсовета, командир местной 11-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Корнейчук выразил убеждение, что нельзя демонтировать самолет, "который является одной из визиток Тернополя", не посоветовавшись с общиной. А сторонники демонтажа самолета отмечали, что исторической ценности самолет не представляет, поскольку он был выпущен уже после Второй мировой, а потому не может быть памятником летчикам войны. Депутаты, которые поддерживали идею избавиться самолета, также указывали, что близ самолета сооружен памятный курган борцам за свободу Украины, и такое соседство неуместно.

Монументальную композицию с самолетом в Тернополе установили в 1972 году как дань памяти погибшим во Второй мировой войне летчикам.

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