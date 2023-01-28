Опасный арахис завезли из Египта.

Украинцев предупредили об опасных орехах. Оказалось, что в нашу страну завезли арахис, в котором нашли превышение максимально допустимых уровней вещества, которое вызывает отек мозга и даже злокачественные опухоли.

"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 19 января 2023 года №2022.3810 - fup 3, относительно выявления превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2, G1 и G2) в арахисе и в скорлупе, что экспортировался из Египта (экспортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Египет) через Польшу (импортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland) в Украину (получатель: ООО "лакомство ЮКРЕЙН", ул. Высочана, 13-г, г. Городенка, Ивано-Франковская обл., 78100)", - сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Владельцев магазинов предупредили о необходимости изъятия такого арахиса из обращения. Операторы рынка должны проследить за ситуацией и письменно сообщать о нарушениях в Госпродпотребслужбу.

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"Афлатоксин-В1-ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином - В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность", - отметили в учреждении.

Опасная еда

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре покупка энергетического сладкого батончика едва не закончилась трагедией. Покупательница нашла в нем обломки, которыми едва не порезалась. Ее подруге не повезло, она случайно проглотила кусочек острого лезвия.

А несколько дней назад в Украине обнаружили опасное печенье с веществом, вызывающим паралич. Румынское печенье экспортировала Польша.

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