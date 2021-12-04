В Государственной службе по вопросам труда подчеркнули, что уклонение от вакцинации ни в коем случае не является основанием для увольнения работника.

Представителей профессий, попавших в список обязательных для вакцинации против COVID-19, но уклоняются от прививок, могут отстранить от работы до окончания карантина.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера.

"Период отстранения может быть до завершения карантинных мер", – сказал он.

В то же время Дегнера подчеркнул, что уклонение от вакцинации ни в коем случае не является основанием для увольнения работника.

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"Уклонение от вакцинации – это ни в коем случае не основание для увольнения. То есть если человек будет уволен на основании того, что он отказывается вакцинироваться, то такой человек должен обратиться в Государственную службу по вопросам труда, инспекторы труда тогда будут предпринимать соответствующие меры к такому работодателю. Кроме того, такой человек может обратиться в суд для возобновления на работе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября вакцинация от COVID-19 стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.

Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививок.

Также приказом Минздрава от 9 ноября решили добавить в список социальных работников, госслужащих и сотрудников стратегически важных предприятий. Этот приказ вступает в силу 9 декабря.

Кроме того, Министерство здравоохранения подготовило приказ об очередном расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В этот раз речь идет о работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; работников органов местного самоуправления; работников предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к коммунальной собственности соответствующих территориальных громад.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Дмитрий Шварц