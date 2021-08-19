Продолжительность жизни украинцев сократилась больше чем на полгода.

Продолжительность жизни украинцев за год сократилась. В 2020 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составила 71,35 лет.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В прошлом году продолжительность жизни мужчин в среднем составила 66,39 лет, а среди женщин - 76,22 лет. В то же время в 2019 году продолжительность жизни составляла 72,01 лет - для мужчин - 66,92 лет, а для женщин - 76,98 лет.

При этом указано, что за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. Так, в 1990 году этот показатель составил 70,42 лет – для мужчин - 65,60 и для женщин - 74,82.

Читайте такжеНалоговая взялась за зарплаты украинцев: кому грозит штраф от 60 до 180 тысяч гривеньКак ранее сообщал УНИАН, за январь-июнь этого года население Украины сократилось еще на 205,2 тыс. человек – по состоянию на 1 июля в государстве проживало 41,383 млн человек.

Количество умерших за указанный период достигло 349 тыс. человек, хотя в январе-июне 2020 года этот показатель был ниже – 287 тыс. люде.

При этом родилось 132,6 тыс. детей, что на 6,5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Анастасия Горбачева