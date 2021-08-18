По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия – 18 место, Польша – 44, Латвия – 51.

Покупательная способность в Украине за 30 лет независимости сократилась на 30%, несмотря на рост средней зарплаты, и остается невысокой по сравнению с другими постсоветскими странами.

Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования "30 лет независимости Украины: экономические итоги".

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"Покупательная способность – это очень важный показатель, который, в том числе определяет размер потребительского рынка. Отсутствие действенных экономических реформ привело к тому, что покупательная способность в Украине остается невысокой в сравнении с бывшими странами СССР. За период с 1990 по 2021 год среднемесячная зарплата в Украине выросла со 118 долл. до 500 долл. Но покупательная способность упала на 30%", - сказал эксперт.

По словам Амелина, критерием покупательной способности является не сумма, которую человек получает, а сколько на сумму зарплаты человек может купить.

"Таким критерием мы взяли мясо. Для сравнения, с сегодняшней средней зарплатой в России можно купить 106 кг мяса, в Беларуси – 90 кг, в Казахстане – 96 кг, Эстонии – 155 кг, Литве – 221 кг, в Украине – 86 кг", - сообщил эксперт.

Также он рассказал, что за 30 лет население страны сократилось на 27% - с 52 до 37 млн. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 71 год.

"Мы как бы растем, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, медицины, уровень доходов, потому что уровень доходов напрямую влияет на качество питания, образ жизни и возможность позволять себе качественную медицину", - отметил Амелин.

Согласно данным исследования, по индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия – 18 место, Польша – 44, Латвия – 51. Причиной такого положения, по словам эксперта, является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность здоровой жизни, слабое состояние здоровья.

"Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования. По индексу человеческого капитала Украина потеряла 10 позиций (с 2010 до 2020 года), заняв 53 место в рейтинге. По индексу уровня образования Украина уступает почти всем соседним странам", - добавил Амелин.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тыс. грн.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Автор: Екатерина Жирий