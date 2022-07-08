Прописывается ряд оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении одного из родителей не требует согласия второго из родителей.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно решения родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины (№6146).

За это решение проголосовал 301 народный депутат.

Законопроектом предлагается установить, что временный выезд за пределы Украины ребенка, который не достиг 16 лет и является гражданином Украины, в сопровождении одного из родителей осуществляется по согласию второго из родителей или при наличии установленных законом оснований, когда такой выезд разрешается без согласия второго из родителей.

Каждый из родителей, который является гражданином Украины, имеет право предоставить согласие на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении второго родителя.

Сведения о такое согласие вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан одним из родителей через Единый государственный веб-портал электронных услуг или нотариусом непосредственно к Госреестра актов гражданского состояния граждан на основании нотариально заверенной письменного согласия одного из родителей в день такого удостоверения.

Срок действия такого согласия не может составлять более трех лет.

Также законопроектом, в частности, прописывается ряд оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении одного из родителей не требует согласия второго из родителей.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны более 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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