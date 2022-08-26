Сейчас через "Дию" украинцы подали более 256 тыс. заявлений о поврежденном имуществе.

В Украине презентовали Реестр поврежденного и уничтоженного российскими оккупантами имущества.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

"Сейчас через портал и приложение "Дия" украинцы подали более 256 тысяч заявлений о поврежденном имуществе. Однако эта цифра не является окончательной, поскольку не учитывает поврежденную инфраструктуру и промышленные объекты. Теперь вся информация об имуществе, которое пострадало от российской агрессии, будет интегрирована в специальный Реестр", - отметили в министерстве.

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Подчеркивается, что фиксация нанесенного ущерба является необходимым шагом для дальнейшего формирования политики восстановления и компенсации.

Кроме того, отмечается, что разработка и внедрение Реестра поврежденного и уничтоженного имущества осуществляется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством развития громад и территорий.

Также народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале отметила, что Реестр поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий имущества станет "основой для единой базы данных фиксации всех объектов недвижимого имущества, поврежденных или разрушенных во время военной агрессии Российской Федерации, реализация которой предусмотрена законопроектом 7198".

По ее словам, Реестр поможет получить возмещение в случае нарушения имущественных прав граждан Украины и повысить эффективность управленческих решений относительно планирования восстановления территорий.

Депутат также пояснила, что физические лица могут подать уведомление о поврежденном или разрушенном имуществе на портале или в приложении "Дия". А далее – получить сообщение о том, что акт обследования имущества составлен комиссией, созданной органом самоуправления или военно-гражданской администрацией; ожидать внесения информации об обследовании в Реестр поврежденного и разрушенного имущества органом местного самоуправления или ВГА; ожидать компенсации.

Как известно, 15 августа появилась информация о том, что справку о доходах для оформления визы теперь можно получить в "Дие".

15 августа в "Дие" начали тестирование документов на английском.

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