По словам главного редактора ProIT Олеси Остафиевой, команда открыта к сотрудничеству со всеми украинскими ІТ-компаниями.

В июне в Киеве начала работу редакция нового медиа, которая фокусируется на экспертном контенте для ІТ-сообщества. Основателем ProIT стал украинский медиа-менеджер, экс-главред РБК-Украина и совладелец "КиївВлада" Антон Подлуцкий. Целевой аудиторией проекта являются все, кто причастен к технологиям. Медиаплатформа приглашает к сотрудничеству ІТ-экспертов, желающих делиться своими знаниями и практическим опытом с другими коллегами в Украине. Все, что может быть полезно для развития ІТ-отрасли, – от опыта владельцев крупнейших компаний, которые готовы рассказать о расширении компании во время войны и поиске новых клиентов до кодеров, которые нашли крутое решение для реализации задачи.

"Весной этого года я инициировал создание экспертной платформы ProIT. Для меня опыт узкоспециализированных медиа довольно успешен. 13 лет назад мы создали издание "КиївВлада", где стали тщательно освещать все события региона и прежде всего анализировать работу местных властей. И я уверен, что свою роль в эффективном развитии общины мы играем каждый день", — сообщил он.

Подлуцкий подчеркнул, что год войны подтолкнул его к развитию новых медийных направлений, которые бы помогали развиваться стране во время войны.

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"Украинская ІТ-индустрия стала едва ли не единственной, которая в 2022 году сохранила темпы роста, а работающий технологический бизнес поддерживает экономику и Вооруженные силы, создает новые рабочие места во время войны и реализует гуманитарные инициативы. По результатам прошлого года, ІТ обеспечили валютные поступления в украинскую экономику в $7,34 млрд – это самый большой показатель за всю историю существования украинской ІТ-отрасли. И достичь его удалось, несмотря на войну.

Несмотря на мировой кризис и некоторый спад рынка в Украине, я все равно убежден: эта сфера имеет мощные перспективы. Наша цель - помочь развитию отрасли, ставшей "цементом" украинской экономики во время войны и, уверен, будет движущей силой нашего развития после победы", – отметил Антон Подлуцкий.

По словам главного редактора ProIT Олеси Остафиевой, команда открыта к сотрудничеству со всеми украинскими ІТ-компаниями. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с крупнейшими игроками отрасли в Украине, ведь именно в них сконцентрированы лучшие специалисты, которые и могут делиться экспертизой.

"Во время формирования концепта медиа мы общались с крупнейшими украинскими компаниями, и все они озвучивали один тезис: на нашем рынке не хватает качественного, украиноязычного профильного издания об ІТ. Конечно, существует много сильных медиаплатформ, но по сути они являются деловыми или новостными СМИ с акцентом на ІТ-бизнес. Мы же видим себя как нишевое технологическое медиа и делаем ставку на экспертный контент. Тем более, что сейчас многие украинские айтишники отказываются от привычной технологической платформы российского происхождения. Ведь мало кому понравится читать "о технологических нюансах применения БПЛА в ходе СВО" когда эти нюансы убивают ваших друзей и членов семьи каждый день. Конечно, авторами такого узконишевого контента являются не журналисты, а технические профи, мы активно привлекаем их к сотрудничеству. Мы также уделяем большое внимание актуальности наших материалов, тщательно исследуем всемирные англоязычные источники, и даже советуемся с ChatGPT".

Для большего стимула для блогеров-айтишников ProIT разработали премиальную систему: авторы лучших экспертных статей, которые наберут более 50 тысяч уникальных посетителей из Украины, получают вознаграждение — 50 тысяч гривень. Для авторов текстов, которые будут иметь более 5 тысяч уникальных просмотров, предусмотрено вознаграждение в 5 тысяч гривень.

Справочно:

Антон Подлуцкий - украинский медиаменеджер, в журналистике более 25 лет. Соучредитель портала "КиївВлада". В 2009-2015 годах - главный редактор РБК-Украина.

Олеся Остафиева - украинская предпринимательница и медиаменеджерка. В журналистике 20 лет. Работала в деловых изданиях "Экономические известия", "Kyiv Weekly, "Эксперт-Украина". В 2010-2015 годах — советник по PR заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, куратор проекта для ІТ-экосистемы Kyiv City Open Doors.