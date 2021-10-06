Мстислав Баник отметил, что вскоре данные о регистрации украинцев будут подтягивать из реестра ГМС.

Украинцы с ID-картами вскоре больше не будут обязаны носить с собой справку о регистрации. В Министерстве цифровой трансформации упростят систему.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью изданию Главред.

"Есть нормативная база, которая регулирует такое использование. Сейчас готовится ко второму чтению законопроект, который активно проработал комитет по цифровой трансформации, и мы также подключились к его разработке - он упростит процедуру регистрации как процедуру и уберет штамп в бумажном паспорте и выписку из реестра, который мы носим с собой. Первоисточником и единым реестром по прописке будет реестр ГМС и, если говорить о Дии, то там и в ID-карте, и в загранпаспорте будет доступно место регистрации и это именно та прописка, которую больше не нужно будет носить с собой", - объяснил чиновник.

При этом он указал, что украинцам с ID-картами больше не надо будет носить с собой справку о регистрации, как только примут закон.

Читайте также"Прописка" по-новому. К чему готовиться"Если говорить простым языком, то если человек идет с бумажным паспортом или с ID-картой, у него после принятия закона не будут иметь права просить эту копию. Соответствующий государственный орган, которому нужно узнать место регистрации, должен обратиться в электронной форме в ГМС и получить информацию", - отметил Баник.

По его словам, при использовании цифровых документов информация о месте регистрации будет подтягиваться из реестров ГМС.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" (№4355).

Автор: Анастасия Горбачева